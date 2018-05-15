Dövizde rekor üzerine rekor!

Moody's'in Türkiye raporunun açıklanmasıyla kurda hareket hız kazanırken; dolar kuru 4.4624 TL ile, Euro kuru 5.3028 TL ile yeni zirvelerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.44 TL'de, Euro kuru 5.27 TL'de bulunuyor.

Moody's'in, Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu açıklamasıyla; dolar kuru 4.4624 TL ile, Euro kuru ise 5.3028 ile en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL saat 16.25 itibarıyla 4.4450 seviyesinde bulunurken, Euro/TL ise 5.2751 seviyesindeydi.

Dolar endeksi 93,21 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1850 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi, Moody's'in TCMB para politikasına ilişkin değerlendirmesinin ardından 60 baz puan artarak yüzde 14.50 seviyesine yükseldi. Türkiye 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi ise 52 baz puan artarak yüzde 16.62 seviyesine çıktı.

Uzmanlar TL'de son dönemde yaşanan değer kaybına yönelik olarak; dolardaki küresel değer kazancı, Orta Doğu'da artan gerilim, Moody's'in Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklamaları, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyor.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ABD para birimi üç aydır dünya genelinde değer kazanıyor. Bu hareket katlanarak ülkemize de yansıyor. Mayıs özelinde dolar benzerimiz olan ülkelerde yüzde 3 kadar değer kazanırken, Türkiye’de kaydettiği yükseliş yüzde 7,7. Dolar yükselirken eş zamanlı olarak TL değer kaybettiği için Euro, Sterlin gibi dövizlerde ve altının TL bazı gram fiyatında da güçlü artışlar yaşandığını görüyoruz" dedi.

Karayazıcı şunları ekledi: "Doların gücü ABD ekonomik verilerinin Avrupa’ya kıyasla daha güçlü seyretmesinden kaynaklanıyor. Türk Lirası ise seçim sonrası uygulanacak para&ekonomi politikalarının uyandırdığı merak ve sis bulutunun baskısını yaşıyor. Grafiklerden fal tutalım dersek 4,43 ve 4,47 yeni direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Geri esnemelerde ise 4,30 ve 4,20 seviyeleri yeni alıcıların katılımına adres teşkil edebilecek destekler."