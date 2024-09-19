Dövizde sakin seyir

Döviz kurları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde sakin seyrediyor.
Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 34,07 TL, Euro 37,92 TL, İngiliz Sterlini ise 45,14 TL’den işlem görüyor.
Saat 08.00 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 34,04 TL, satış fiyatı 34,09 TL.
Euro’nun alış fiyatı 37,87 TL, satış fiyatı 37,98 TL. İngiliz Sterlini ise 45 TL’den alınıp 45,27 TL’den satılıyor.
TCMB, faiz kararını bugün açıklayacak.
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