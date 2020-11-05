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Dövizde son durum (05 Kasım 2020 Perşembe)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dövizde son durum (05 Kasım 2020 Perşembe)

ABD seçimlerinde henüz kazanan ilan edilmezken, bu belirsizlik sebebiyle dün dolarda 8,39-8,51 aralığında büyük bir dalgalanma yaşandı. Dolar 4 Kasım'ı 8,43 liradan tamamladı.

Dün oldukça geniş bir bantta dalgalanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,44-8,45 seviyelerinden el değiştiriyor.

 Euro/TL'de 9,90'ın üzerinde seyrediyor.

Sterlin/TL ise 10,9550 lira alış fiyatı 10,9686 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

ABD Seçimlerinde dün ABD piyasalarında Joe Biden zaferi olumlu bir şekilde fiyatlansa da henüz bir kazanan ilan edilmedi. Başkan Donald Trump ve ekibi bazı eyaletlerdeki sayım sürecine ve sonuçlara itiraz edeceklerini belirtti.

CORONA VİRÜS RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sebeple ABD seçimleri etrafında bir süre belirsizlikler yaşanabilir.


Bunun yanında corona virüs salgını da hız kaybetmeden tüm dünyada devam ediyor. Avrupa ülkeleri yeni kısıtlamaları uyguluyor. Corona virüsün 2. dalgası son birkaç gündür ABD seçimlerinin gölgesinde kalsa da küresel ekonomi için en önemli risk olmaya devam ediyor.

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