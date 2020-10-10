Dövizde son durum? 10 Ekim 2020 Cumartesi

Dolar hafta sonunun ilk gününde yüzde 1,09’luk değer kaybı sonrası 7,81 TL’ye geriledi. Haftanın son işlem gününde 7,94 liraya kadar yükselen dolar kuru 8 lirayı zorlasa da hafta kapanışının ardından 7,90 liranın altına düştü.
Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün dolar 7,85 liradan işlem görürken aynı dakikalarda euro kuru ise 9,25 TL’de yer alıyor. İngiliz Sterlini’nin 10,21 TL’deki konumu sürerken haftanın kazandıran altın oldu. Ons altının bin 930 dolara kadar yükselmesiyle altının gramı 487 liraya çıktı.
Peki, piyasalardaki diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler?
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 10 EKİM 2020
- İngiliz Sterlini 10,21 TL
- Amerikan Doları 7,81 TL
- Euro 9,25 TL
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