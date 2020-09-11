Dövizde son durum (11 Eylül 2020 Cuma)

Geride bıraktığımız gün, düşük hacimli piyasada ani bir şekilde yükselerek 7,51 liranın üzerine çıkan dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olmadı.

PİYASALARDA GÜNCEL DURUM

Dün 7.44 seviylerinde seyreden dolar kuru, yeni günde 7,4439 lira alış 7,4577lira satış seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 8,8063 lira alış 8,8306 lira satış de yer alıyor. Sterlin ise 9,5422 lira alış fiyatı 9,5547 satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

DÖVİZDE GÜNCEL DURUM

Yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, ABD'de teknoloji hisselerinde artan oynaklık sonrası bir süre daha bu hisselerdeki hareketliliğin küresel ölçekte risk algısı üzerinde belirleyici olacağını söyledi.