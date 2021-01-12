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Dövizde son durum (12 Ocak 2021)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dövizde son durum (12 Ocak 2021)

Bugün piyasaların takip edeceği çok önemli bir veri öne çıkmıyor. Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmeleri ve ABD'de Başkan Donald Trump'un azil süreci ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Dün küresel çapta gelişmekte olan para birimlerinin yaşadığı değer kayıplarından etkilenen Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti. 7,50'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,45-7,46 bandında değerleniyor. Dün 9,15'e dayanan euro/TL ise bugün 9,07 düzeyinde. Sterlin/TL ise 10,0922/TL  lira alış fiyatı ille 10,1285/ tl satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN AZİL SÜRECİNDE

ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor.

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