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Dövizde son durum? (13 Mart 2020)

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Dövizde son durum? (13 Mart 2020)
Dövizde son durum? (13 Mart 2020)

Küresel piyasalarda corona virüs satışları devam ederken yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Dolar/TL güne 6,30 seviyesinden başladı.

Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL 7,07 seviyelerinde.

Sterlin/TL  ise 7,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti

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