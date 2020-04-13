Dövizde son durum? (13 Nisan 2020)

Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı.
Kur bugün 6,73 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL de 7,36 seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin ise 8.39 seviyelerinde işlem görüyor.
Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı.
Kur bugün 6,73 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL de 7,36 seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin ise 8.39 seviyelerinde işlem görüyor.
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