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Dövizde son durum? (13 Nisan 2020)

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Dövizde son durum? (13 Nisan 2020)
Dövizde son durum? (13 Nisan 2020)

Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı. 

Kur bugün 6,73 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 7,36 seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin ise 8.39 seviyelerinde işlem görüyor.

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