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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Dövizde son durum!

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dövizde son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3080 liradan, euro 6,0790 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,3060 liradan alınan dolar, 5,3080liradan satılıyor. 6,0770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0790 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3050 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0640 lira olmuştu.

 

 

KKTC MERKEZ BANKASI 30/01/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL)

1 AMERİKAN DOLARI (USD)5.333905.343605.330205.35160

1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)3.813303.838203.795803.86120

1 DANİMARKA KRONU (DKK)0.815980.819990.815410.82187

1 EURO (EUR)6.101006.112006.096706.121201 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)7.006907.043507.002007.05400

 

1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)5.363805.398305.355805.40640

1 İSVEÇ KRONU (SEK)0.586920.593000.586510.59436

1 KANADA DOLARI (CAD)4.018004.036104.003104.05140

1 KUVEYT DİNARI (KWD)17.4942017.7231017.2318017.98900

1 NORVEÇ KRONU (NOK)0.626570.630780.626130.63223

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)1.422201.424801.41150

1.43550100 JAPON YENİ (JPY)4.865604.897804.847604.91650

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