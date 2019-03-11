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Dövizde son durum

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Cuma gününü 5.45 seviyelerinde tamamlayan kur yeni haftaya 5.44 civarında başladı.
Dövizde son durum

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde artışla 5.48'e kadar çıkan Dolar/TL yeni haftaya 5.44'te yatay başladı.

Bloomberght HT'nin aktardığına göre, kur bu sabah saatlerinde en yüksek 5.4539, en düşük 5.4256'yı gördü.

 

Euro/TL yatay seyirle 6.12'de, sepet kur ise 5.77'de işlem görüyor.

Yurt içinde bugün 2018 yılı büyüme verisi ve cari işlemler verisi takip edilecek. Bloomberg HT anketine göre 2018'e ilişkin büyümenin yüzde 2 olması bekleniyor. Cari işlemler dengesinin ise 0.65 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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