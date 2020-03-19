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Dövizde son durum? (19 Mart 2020)

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Dövizde son durum? (19 Mart 2020)
Dövizde son durum? (19 Mart 2020)

Dün 6,47 seviyelerinde yer alan dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak 6,50 seviyelerinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda euro/TL 7,08 lira seviyelerinde yer alıyor.

Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerileyerek 1,09'da yer alıyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde cari denge rakamlarının izleneceğini bildirdi.

Euro/TL 7,08 seviyelerinde işlem görüyor.

Sterlin ise 7,46 seviyelerinde yer alıyor.

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