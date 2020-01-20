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Dövizde son durum? (20 Ocak 2020)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dövizde son durum? (20 Ocak 2020)

Türkiye Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL  ise 7,66 seviyelerinde güne başladı.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr.Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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