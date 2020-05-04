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Dövizde son durum (4 Mayıs 2020)
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04.05.2020 10:08
Dövizde son durum (4 Mayıs 2020)
Dolar/TL güne 7,03'den işlem görerek başlarken,
Euro/TL ise 7,69'dan işlem görerek başladı.
İngiliz Sterlin'i ise 8.73 TL'den işlem görüyor
Etiketler:
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