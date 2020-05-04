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Dövizde son durum (4 Mayıs 2020)

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Dövizde son durum (4 Mayıs 2020)
Dövizde son durum (4 Mayıs 2020)

Dolar/TL güne 7,03'den işlem görerek başlarken,

Euro/TL ise 7,69'dan işlem görerek başladı.

İngiliz Sterlin'i ise 8.73 TL'den işlem görüyor

 

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