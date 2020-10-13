Dövizde Son Durum Ne (13 Ekim 2020)

Geçtiğimiz haftayı tarihi zirveyi yenileyerek kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başladı.
Dolar 7,88 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 9,29 TL’de yer alıyor.
Sterlin/TL ise 10,269TL alış fiyatı, 10,2845/TL satış fiyatı seviyelerinde yer alıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, corona virüse ilişkin haber akışı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
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