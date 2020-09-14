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Dövizde son durum ne? (14 Eylül 2020 Pazartesi)

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Dövizde son durum ne? (14 Eylül 2020 Pazartesi)
Dövizde son durum ne? (14 Eylül 2020 Pazartesi)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?

14 Eylül 2020'in sabah saatlerinde Dolar güne 7,4736 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.40 itibariyle Euro 8,8578 liradan, 

Sterlin ise 9,5853 liradan işlem görüyor.

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