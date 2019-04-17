Dövizde son durum ne?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.52 TL seviyesinde bulunuyor.
Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar, saat 08.38 itibarıyla 5.7734 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5290 TL seviyesinde bulunuyor.
SaatSatışAlış
ABD Doları09:295,76805,7653
Euro09:296,55056,5438
İngiliz Sterlini09:297,56377,5569
İsviçre Frangı09:295,72795,7235
Suudi Arabistan Riyali09:291,54081,5331
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 96.56 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1309 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesinde bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.