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Dövizde son durum ne?

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İşte 31 Mart Salı gününün döviz kuru verileri...
Dövizde son durum ne?

GÜNCELLEME 16.30

Saat 16.30 itibarıyla dolar/TL 6,5655'ten işlem görürken, euro/TL ise 7,1963'ten işlem görüyor.

GÜNCELLEME 13.30

Saat 13.30 itibarıyla dolar/TL 6,5855'ten işlem görürken, euro/TL ise 7,2190'dan işlem görüyor.

GÜNCELLEME 10.30

Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL 6,5992'den işlem görürken, euro/TL ise 7,2574'ten işlem görüyor.

GÜN BAŞLANGICI

Dolar/TL güne 6,5758'den işlem görerek başlarken, euro/TL ise 7,2479'dan işlem görerek başladı.

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