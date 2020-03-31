Dövizde son durum ne?

GÜNCELLEME 16.30
Saat 16.30 itibarıyla dolar/TL 6,5655'ten işlem görürken, euro/TL ise 7,1963'ten işlem görüyor.
GÜNCELLEME 13.30
Saat 13.30 itibarıyla dolar/TL 6,5855'ten işlem görürken, euro/TL ise 7,2190'dan işlem görüyor.
GÜNCELLEME 10.30
Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL 6,5992'den işlem görürken, euro/TL ise 7,2574'ten işlem görüyor.
GÜN BAŞLANGICI
Dolar/TL güne 6,5758'den işlem görerek başlarken, euro/TL ise 7,2479'dan işlem görerek başladı.
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