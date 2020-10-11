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Dolar göstergesi ABD'de kapsamlı bir mali teşvik beklentisiyle geriledi
Dövizde son durum ne?

Dolar göstergesi ABD'de kapsamlı bir mali teşvik beklentisiyle geriledi

Dolar, ABD'de yeniden güçlenen teşvik umutları ve ABD Başkanı Trump'ın iyileşmesiyle önemli paralar karşısında geriledi

Dolar, Beyaz Saray'ın geniş çaplı bir teşvik yasasına açık olduğunu açıklamasının ardından güvenli varlık talebinin azalmasıyla önemli piyasa paraları karşısında geriledi. Ayrıca risk iştahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'dan iyileşmeye devam ettiğine ilişkin sinyallerden destek buldu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Başkan Trump'ın kapsamlı bir teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varılmasını istediğini söylemesinin ardından ABD hisse senedi vadelileri yükseldi. Yeni Zelanda ve Avustralya dolarları en fazla yükselen G - 10 paraları arasında yer aldı.

RBC Capital Markets Döviz stratejisti Daria Parkhomenko, "Merkez bankasının değer kazancını engellememesiyle birlikte güçlü fiksing yuanda yükseliş bekleyenleri cesaretlendiriyor." dedi.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.2 ekside art arda üçüncü günde de düştü.

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 2 baz puan azalarak yüzde 0.77 oldu.

Dolar/offshore yuan kuru yüzde 0.6 düşüşle 6.6976 ile Nisan 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yeni Zelanda Doları/ABD Doları yüzde 0.4 yükselerek 0.6603'ten işlem gördü. Parite bu hafta yüzde 0.6 ekside seyrediyor. Avustralya Doları/ABD Doları paritesi yüzde 0.2 yükselişle 0.7180 seviyesinden alıcı buldu.

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