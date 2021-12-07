Dövizde son durum ne?

KKTC serbest piyasasında, saat 11.00 itibarıyla Dolar/TL, 13,70, Sterlin/TL 18.20 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 13,8083'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 azalışla 13,70 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,74 değer kaybederek 15,50’den, sterlin/TL yüzde 0,68 düşüşle 18,20'den satılıyor.
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