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Dövizde Son Durum Ne

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Dövizde Son Durum Ne
Dövizde Son Durum Ne

Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,00 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,19 liradan satılıyor. 18,23 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,39 lira olarak belirlendi.

ABD Doları ise 18,50 liradan alınıp, 18,63 liradan satılıyor.

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