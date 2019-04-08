Dövizde yukarı doğru hareketlilik

TCMB ara verdiği 1 haftalık repo ihalelerine tekrar başladı.
TCMB bugün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Döviz kurlarında ise saat 11:15 itibarı ile yukarıya doğru bir seyir var.
TCMB ara verdiği 1 haftalık repo ihalelerine tekrar başladı.
TCMB bugün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Döviz kurlarında ise saat 11:15 itibarı ile yukarıya doğru bir seyir var.
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