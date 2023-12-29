  • BIST 7449.29
  • Altın 1966.837
  • Dolar 29.5411
  • Euro 32.6904
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

Dövizde yüksek seyir sürüyor... Sterlin 37.90

» »
Serbest piyasada euro 32.87, sterlin 37.90, dolar 29,68 TL'den işlem görüyor.
Dövizde yüksek seyir sürüyor... Sterlin 37.90

Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 32,40 TL'den alınan euro 32.87 TL'den satılıyor. 37,35 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 37.90  TL olarak belirlendi.

Dolar ise 29,25 TL'den alınıp, 29,68 TL'den satılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de kurşunlama... İşte mahkemeden yeni detaylar28 Aralık 2023 Perşembe 16:48
  • 75 Yaşında ev bastı... "Bana şans ver, ikimizin de vaadi doldu"28 Aralık 2023 Perşembe 16:47
  • Bisikletlinin ölümüne neden oldu... "3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savruldu"28 Aralık 2023 Perşembe 16:46
  • KKTC 2024’e hazırlanıyor...28 Aralık 2023 Perşembe 16:19
  • Kamusen Başkanı Atan: Umuyoruz ki yeni yıl umutlarıyla gelecek28 Aralık 2023 Perşembe 16:08
  • KTİHV: BRT Yönetimi Bağımsızlıktan uzaktır28 Aralık 2023 Perşembe 15:58
  • Facebook Hesabında Yasa Dışı Av Görseli Paylaştı28 Aralık 2023 Perşembe 15:56
  • Gönyeli ve Vadili’de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: İki Zanlı Tutuklandı28 Aralık 2023 Perşembe 15:52
  • Sosyal Konut (Büyükkonuk Bölgesi) Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu28 Aralık 2023 Perşembe 15:18
  • Mavideniz cinayeti: Dava 4 Ocak’a ertelendi28 Aralık 2023 Perşembe 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti