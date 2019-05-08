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Dövizde yükseliş sürüyor

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dövizde yükseliş sürüyor

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolar/TL'de yükseliş trendi devam ediyor.

Dün sabah saatlerinde 6,20'yi test eden dolar/TLşu dakikalarda 6,17 TL civarında işlem görüyor. 

Euro/TL ise 6,92 TL’de yer alıyor.

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Piyasalar İstanbul seçimlerine yönelik kararı yakından takip ediyordu. İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek.

Uzmanlar, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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