Dövizdeki artışın halkta bir endişe yarattığını ifade eden Tatar'dan açıklama

Başbakan Ersin Tatar Bakanlar Kurulu’nda çeşitli konuların değerlendirileceğini belirterek, bu konular arasında dövizdeki artışın da yer aldığını söyledi.

Dövizdeki artışın halkta bir endişe yarattığını ifade eden Tatar, dövizdeki artışta öngörü ve tahminler yapılırken 2021 yılı bütçesine ne gibi bir kaynak akışı sağlanacağının gündemlerinde olduğunu belirtti…

Dövizdeki artışın Ekonomik koordinasyon kurulunda da değerlendirildiğini ifade eden Tatar, hükümetin gerekli değerlendirmeleri yapacağını belirtti.

Eğitim konusunda da Başbakan Tatar, öğrencilerin KKTC’ye dönmesinin son derece önemli olduğunu söyledi…

Ülkeye yapılacak 100 yataklı pandemi hastanesinin; 500 yataklı tam donanımlı hastanenin yanına yapılacağını da söyleyen Tatar Ayaktan tanı merkezinin 50 yataklı pandemi hastanesine dönüştürülmesi için de çalışmaların tamamlandığını kaydetti…

Erenköy Direnişinin yıldönümüne de değinen Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde önemli direniş gösterdi, Erenköy’de de şehitler verdik. Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri vardır” dedi…

Tatar Maraş konusunda da hala kapalı olmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, hükümetin aldığı karar doğrultusunda orasının yakın bir gelecekte kademeli olarak açılmasıyla KKTC’ye çok şeyler katacağına işaret etti.