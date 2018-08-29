Dövizdeki hareketlilik sürüyor.. Sterlin 8,35 TL .Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 29 Ağustos dolar fiyatları )

Dövizdeki hareketlilik sürüyor.. Saat 15:00 itibarı ile Sterlin 8,35 TL , Dolar 6,48, Euro ise 7,55 civarında...

Dolar fiyatları güne 6.33 TL seviyesinden başlarken, Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 6.45 TL'de hareket ederken, Euro kuru 7.53 TL'de bulunuyor.

Piyasalar, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri takip ederken, dolar kurugüne 6.33 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 TL seviyesinde hareket eden dolar, Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası 6.29 TL'nin altını gördü. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.4741 TL'yi görürken, saat 14.57 itibarıyla 6.4584 TL'de hareket ediyor.

Gün içerisinde 7.5614 TL'ye yükselen Euro kuru, şu dakikalarda 7.5350 TL bulunuyor. Sterlin ise 8.3026 TL seviyelerinde...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.20 yükselişle 94.83 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1656 seviyesinde hareket ediyor.