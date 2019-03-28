Dövizin tırmanışı sürüyor

Dolar/TL kuru dün 5,30-5,46 arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra bugün güne 5,44 TL seviyesinde başladı ve 5,47'lere ulaştı.
Borsa İstanbul da dün yaşadığı yüzde 5,67'lik değer kaybıyla günü son 3 yılın en büyük düşüşüyle tamamlamıştı.
BIST 100 endeksi yüzde 0.5'lik bir artışla güne 92300 puan seviyelerinde başladı.
Öte yandan Merkez Bankası bankacılık sisteminin TL likiditesini artırmaya yönelik bir adım atarak, swap piyasasında satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.
TCMB bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" denildi.
Piyasalar bugün açıklanacak ABD büyüme verilerini bekliyor.
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