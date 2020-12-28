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Dövizler sert düşüş yaşıyor!

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Döviz kurları haftanın açılış gününe düşüşle başladı. Amerikan doları %1.97 değer kaybıyla 7.44 TL'ye geriledi
Dövizler sert düşüş yaşıyor!

Döviz kurları haftanın açılış gününe düşüşle başladı. Amerikan doları %1.97 değer kaybıyla 7.44 TL'ye geriledi

Saat 13.14 itibariyle döviz kurları şu şekilde:

1 Dolar: 7.44 TL

1 Euro : 9.09 TL

1 Sterlin : 10.04 TL

Gram Altın: 449.64 TL

 

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