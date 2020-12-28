Dövizler sert düşüş yaşıyor!

Döviz kurları haftanın açılış gününe düşüşle başladı. Amerikan doları %1.97 değer kaybıyla 7.44 TL'ye geriledi
Saat 13.14 itibariyle döviz kurları şu şekilde:
1 Dolar: 7.44 TL
1 Euro : 9.09 TL
1 Sterlin : 10.04 TL
Gram Altın: 449.64 TL
Döviz kurları haftanın açılış gününe düşüşle başladı. Amerikan doları %1.97 değer kaybıyla 7.44 TL'ye geriledi
Saat 13.14 itibariyle döviz kurları şu şekilde:
1 Dolar: 7.44 TL
1 Euro : 9.09 TL
1 Sterlin : 10.04 TL
Gram Altın: 449.64 TL
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