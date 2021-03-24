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Dövizlerdeki hareketlilik devam ediyor

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Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 24 Mart döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir.
Dövizlerdeki hareketlilik devam ediyor

Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 24 Mart döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 24 Mart dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 24 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,9231

Dolar satış: 7,9247

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,4010

Euro Satış: 9,4308

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,8765

Pound satış: 11,0072

.Gram Altın:440.59 TL

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