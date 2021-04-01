Dövizlerden ani düşüş!

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,15 seviyelerine kadar geriledi.

Dün en düşük 8,2247 ve en yüksek 8,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,2489'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 8,1587'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,6111'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 93,4 ile son 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 93,1 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksinin analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 92 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından son 10 gündür yükseliş trendinde bulunduğunu, bu durumun özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklığın da bu baskıyı artırdığını söyledi.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yansımalarının da kurların seyrinde etkili olduğuna işaret eden analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.