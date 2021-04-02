Dövizlerden ani düşüş! Dolar 8 TL'nin altına düştü!

Güne 8.15 seviyesinden başlayan dolar/TL 8 TL'nin altını gördü.
7.98 Seviyesine kadar inen dolar kuru şu sıralarda 8.00 TL'den işlem görüyor
Anlık Kurlar Şu Şekilde:
Dolar: 8.00 TL
Euro:9.44 TL
Sterlin: 11.09 TL
Gram Altın: 447 TL
Güne 8.15 seviyesinden başlayan dolar/TL 8 TL'nin altını gördü.
7.98 Seviyesine kadar inen dolar kuru şu sıralarda 8.00 TL'den işlem görüyor
Anlık Kurlar Şu Şekilde:
Dolar: 8.00 TL
Euro:9.44 TL
Sterlin: 11.09 TL
Gram Altın: 447 TL
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