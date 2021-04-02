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Dövizlerden ani düşüş! Dolar 8 TL'nin altına düştü!

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Güne 8.15 seviyesinden başlayan dolar/TL 8 TL'nin altını gördü
Dövizlerden ani düşüş! Dolar 8 TL'nin altına düştü!

Güne 8.15 seviyesinden başlayan dolar/TL 8 TL'nin altını gördü.

7.98 Seviyesine kadar inen dolar kuru şu sıralarda 8.00 TL'den işlem görüyor

Anlık Kurlar Şu Şekilde:

Dolar: 8.00 TL

Euro:9.44 TL

Sterlin: 11.09 TL

Gram Altın: 447 TL

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