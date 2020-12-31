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Dövizlerden ani yükseliş!

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Dolar/TL, yılın son işlem gününe 7,37 ile başlamasının ardından 7,46 seviyesine yükseldi.
Dövizlerden ani yükseliş!

Dün 7,3082 ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,3853'ten tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 12.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,63 altında 7,4299'den işlem görüyor.

Euro/TL, dün 8,9441 ile 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre 0,6 artışla seyirle 9,1233'den satılıyor. 

Gram Altın ise  452.66 TL'den işlem görüyor

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin ve dış ticaret verilerinin, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini söyledi.

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