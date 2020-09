Dövme nedeniyle oluşan 7 farklı risk!

Bir gençlik hevesi gibi görünse de dövme, her yaştan insanın vücudunu süslemek için tercih ettiği yöntemlerden biri. Kendimizi son derece sınırlandırılmış hissettiğimiz koronavirüs günlerinde dövme bir değişiklik aracı olarak cazip gelse de hijyen koşulları açısından her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerektiği de ortada.Dövme hakkında ayrıntılı bilgi verirken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Dermatoloj Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Dövme yaptıracağınız alanın kapalı ortam olduğunu ve işlemin uzun süreceğini göz önünde bulundurarak ortamda Covid-19’a karşı alınan önlemler hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasında randevu saatlerinin aralıklı olduğuna emin olun. Çalışanların maske kullanmasına, diğer müşterilerin de bu konuda özenli olup olmadığına dikkat edin” uyarılarında bulunuyor.



Binlerce yıldan bu yana önceleri soyluluğun ya da köleliğin, askerliğin ya da ergenliğin, erdemin ya da cesaretin, bir kabileye aidiyetin ya da kötülüklerden arınmanın ifadesi olarak kullanılan dövme günümüzde süs, moda ve sanat olarak değerlendiriliyor. Her geçen yıl daha da yaygınlaşan bu bedenini süsleme yöntemi birkaç saat içinde yapılsa da izleri kalıcı olduğu için yapmadan önce iyi düşünmek ve karar vermek gerekiyor. Dövme yapılırken, cildin üst tabakasına ince iğnelerle kalıcı boyanın yerleştirilerek istenen tasarımın ortaya konulduğunu anlatan Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Dövmeler için kullanılan boyalar bazen vücut tarafından yabancı cisim olarak algılanır ve vücut bu cisimlere karşı savunma fonksiyonlarını çalıştırır. Böylece alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve hatta deri kanserine kadar ilerleyebilen bir süreç başlamış olur” diye konuşuyor.