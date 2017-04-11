Dövme sildirmede en etkili yöntem

Dövme silme işlemi lazer ışınlarının kullanıldığı bir yöntemle yapıldığı için, bu işlem genellikle sağlık açısından sorun yaratmaz. Fakat bu konu hakkında detaylı bilgi almak için mutlaka doktorunuza danışın…

Lazerle dövme silme işlemi lokal anestezi eşliğinde yapıldığından uygulama esnasında acı hissedilmez. Lazerle dövme silme seanslarının sayısı, dövmenin silinme başarısına göre değişir. Başarıyı ortaya koyan kriterler, dövmenin derinliği, yaşı, yapıldığı boyanın kalitesi ve rengine bağlıdır. Koyu renkli ve eski dövmeler, yeni ve açık renkli dövmelere oranla daha başarılı şekilde deri rengine eşitlenirler.

TEDAVİDEN SONRA İZ KALIR MI?

Lazerle dövme silme yönteminde deriye gönderilen ısı ve oluşturulan hasar sonrasında deri dokusunun yenilenmesine dikkat edilmelidir. Bu şekilde ciltte kontrollü bir hasar yaratılmış olur. Yapılan silme seanslarından sonra da kalıcı bir yan etki oluşmaz. Dövme silme işleminde meydana gelen yan etkiler kızarıklık, kabuklanma ve şişlik olabilir. İşlemden sonra gerekli kurallara uyulması halinde yan etkiler hafifleyebilir.

İŞLEMDEN SONRA DİKKAT EDİLECEKLER

Lazerle dövme silme işleminden sonra, uygulama alanı güneşten korunmalıdır. Cilt iyileşene kadar aynı alana başka dövme yapılmamalıdır. Dövmelerin deri rengine en uygun şekilde eşitlenmesinin ardından, deri dokuları işlem görmemişçesine iyileştikten sonra aynı alana yeni dövme yapılabilir. Uygulama alanının yeni bir dövme için hazır olup olmadığını doktor kontrolüyle öğrenmelisiniz. Lazer kullanılarak kalıcı makyajlar da silinebilir.