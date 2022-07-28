Dövmecide Tecavüz İddiası

Polis memuru, zanlının 25 Temmuz’da Alsancak’ta dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiğini söyledi.
2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme zanlının soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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