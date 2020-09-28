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Dövmeli öğretmen işinden oldu:Öğrencilerinden biri kabus gördü

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Fransa'da tüm vücudu dövmelerle kaplı ve gözünün akları ameliyatla siyahlaştırılmış olan öğretmenin, bir velinin "çocuklarımızı korkutuyor" demesinin ardından anaokulunda ders vermesi engellendi.
Dövmeli öğretmen işinden oldu:Öğrencilerinden biri kabus gördü

Fransa'da tüm vücudu dövmelerle kaplı ve gözünün akları ameliyatla siyahlaştırılmış olan öğretmenin, bir velinin "çocuklarımızı korkutuyor" demesinin ardından anaokulunda ders vermesi engellendi.

35 yaşındaki Sylvain Helain, 6 yaşın üzerindeki çocukların derslerine girmeye devam ediyor.

Reuters'a konuşan Helain, öğrenci ve velilerin genellikle kendisiyle iyi anlaştığını ifade ederken, "Çünkü beni tanıyorlar" dedi.

Helain, geçen sene Paris'in bir banliyösünde anaokulunda çalışırken bir velinin kendini yetkililere şikayet ettiğini, çünkü çocuklarının kabus gördüğünü söyledi. Yerel yetkililer görüntüsünün anaokulu öğrencilerini korkutabileceğini belirterek Healine'i altı yaş üsü gruplara atadı.

Helain, yetkililerin aldığı karar kendisini üzse de mesleğini çok sevdiğini söyledi.

İlk dövmesini 27 yaşında yaptırdığını söyleyen Helain, dövmeci koltuğunda yaklaşık 460 saat geçirdiğini ifade etti.

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