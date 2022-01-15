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Dövüz Hafta Sonuna Böyle Girdi

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15 Ocak 2022 güncel döviz fiyatları
Dövüz Hafta Sonuna Böyle Girdi

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STERLİN      18,5754

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