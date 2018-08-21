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Down sendromlu model, uluslararası güzellik yarışmasını kazandı

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İngiliz model Kate Grant, uluslararası güzellik yarışmasını kazanmayı başaran ilk down sendromlu kadın oldu.
Down sendromlu model, uluslararası güzellik yarışmasını kazandı

Daily Mail'in haberine göre 19 yaşındaki Grant, Ultimate Beauty of The World güzellik yarışmasını kazandı. İlkesi katılımcıların çeşitliliği olan yarışmaya kilo, yaş ve medeni duruma bakılmaksızın tüm kadınlar katılabiliyor. Yarışma, 3 yaş grubu olarak gerçekleştiriliyor: çocuklar, ergenler ve 20 yaş üstü.

 

Kuzey İrlanda'nın Portadown kentinde düzenlenen yarışmaya, dünya genelinde 40 kadın katıldı.

​Yarışmanın birincisine, organizatörlerin düzenlediği fotoğraf çekimlerine ve çeşitli etkinliklere yıl boyunca katılma hakkı verildi. Ayrıca Grant, gelecek yıl yapılacak yarışmanın jüri heyeti içinde de yer alacak.

Kate'in annesi, kızının 13 yaşından beri modellik kariyeri hayalini kurduğunu söyledi.

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