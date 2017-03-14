Down sendromlu oyuncular, “Biz de varız” diyor

Beşiktaş Belediyesi, DOSTEV (DOWN Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneği) 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününe dikkat çekmek için 'Canım Ailem' adlı müzikli oyun düzenleyecek

Down sendromlu bireylere iş olanağı sağlamak ve onları topluma kazandırmak amacıyla hazırlanan müzikli oyunda, profesyonel oyuncularla Down sendromlu oyuncular birlikte rol alacaklar. İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Halil Doğan’ın Sophie Smiley nin öyküsünden esinlenerek yazdığı oyun, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Oygur Doğan tarafından yönetildi. 21 KİŞİLİK DEV KADRO Eğitildiğinde ve fırsat verildiğinde Down sendromlu gençlerin neler başarabildiğini gösteren 21 kişilik oyuncu kadrosuyla Fulya Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan ‘Canım Ailem’, Otizmli bireylerin zorlu yaşam mücadelelerine dikkat çekiyor.