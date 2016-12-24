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DP 10. Olağan Kurultayı bugün yapılıyor

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DP 10. Olağan Kurultayı bugün yapılıyor
Serdar Denktaş tek aday...

Demokrat Parti’nin 10’uncu Olağan Kurultayı“Daha fazla Özgürlük, daha fazla Eşitlik, daha fazla Demokrasi, daha fazla Adalet, daha fazla İnsan Hakları” sloganıyla bugün yapılıyor.

Kurultayda parti genel başkanlığı için tek aday, halen bu görevi sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş.
Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak olan kurultay, Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek.

Daha sonra Genel Başkan Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı kurultayda, çalışma ve kesin hesap raporlarının görüşülmesi, karara bağlanması izleyecek.

Kurultayda konuklarında konuşma yapması bekleniyor.

DP Olağan Kurultayı’nda ayrıca, “DP Ulusal Güçler” isminin “Demokrat Parti” olarak değiştirilmesini öngören tüzük değişiklik teklifi görüşülecek ve onaya sunulacak.

Konuşmaların tamamlamasının ardından genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun seçimine geçilecek.
Kurultay, dilek ve temennilerle tamamlanacak.

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