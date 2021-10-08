Demokrat Parti’liler (DP) “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” gecesinde bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başikanı Hakkı Atun ve bini aşkın DP’lilerin katılımıyla gerçekleşen gecede, DP’ye katılan Redif Nurel’e, DP rozeti de takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede, DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başkanı Hakkı Atun ve Girne İlçe Başkanı Enver Hoca tarafından, “Demokrasi Meşalesi’ yakıldı.