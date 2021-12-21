DP 3. Parti Çıkar mı?

DP 23 ocak 2022 tarihinde düzenlenecek milletvekilliği seçimlerinden 3. parti çıkar mı?

Bir süredir Demokrat Parti'de yaşanan hareketlilik siyasi gözlemciler tarafından ilgi ile izleniyor.

Yayınlanan bir çok ankette yükselme eğilimi görülen Demokrat Parti'de özellikle Milletvekili adaylarının açıklanması ile ivmenin daha da yukarıya doğru çıktığı görülüyor.

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

DETAY KASIM Ayı Anket sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte. Buna göre UBP %37,90 , CTP %21,86 , HP %9,96 , TDP %9,57, YDP %9,31 ve DP% 7,89 oy alarak ülke genelindeki %5 barajını aşıp parlamentoya girmekte.

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Siyasal gözlemciler Demokrat Parti'de hızlı bir yükseliş olduğu tespitini yapıyor. Milletvekili aday sıralamasına UBP ve CTP 'den sonra en çok üyenin katıldığı partinin de Demokrat Parti olduğu belirtiliyor.

SEÇİM PERFORMANSLARI ÖNEMLİ

Ankete katılanların %45.9’u ise kendini siyasi yelpazenin herhangi bir noktasında tanımlamıyor. Seçim sürecinde partilerin performansları ciddi anlamda belirleyici olacağı görülüyor. Topluma yeniden umut ve güven verebilecek partilerin büyüme ihtimali yüksek görülüyor.

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