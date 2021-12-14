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DP, Adaylarını Açıkladı

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DP, Adaylarını Açıkladı
DP, Adaylarını Açıkladı

Demokrat Parti (DP), 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne girecek adaylarını belirleyerek açıkladı.

DP’den yapılan yazılı açıklamada, tüm bölgelerde milletvekili seçimlerine girecek 50 kişilik liste, parti tarafından belirlenerek onaylandı.

Kontenjanlar dahil DP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:

Lefkoşa Milletvekili Adayları:

1-        Ali Tunçtaşlı

2-        Dr. Mert Taşkın (K)

3-        Mehmet Çıldır (K)

4-        Hasan Tosunoğlu

5-        Serhan Aktunç

6-        Özlem Dinçoğlu (Kadın )

7-        Sinem Tip ( Kadın )

8-        Funda Özsakınç (Kadın)

9-        İnanç Babaliki

10-      Hüseyin Akcan

11-      Fatma Öztürk Çatal (Kadın)

12-      Ali Horoz

13-      Mehmet Ortak

14-      Emel Sayar (Kadın)

15-      Çetin Sadeli

16-      Mete Bayramoğlu

Gazimağusa Milletvekili Adayları:

1-        Fikri Ataoğlu

2-        Mücahit Kaya (K)

3-        Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)

4-        Mehmet Hasgüler (K)

5-        Ahmet Demirel

6-        Ömer Gökel

7-        Fikret Deniz

8-        Nuray Uncu (Kadın)

9-        Benek Çağakanlı (Kadın)

10-      Ali Anıl Yüce

11-      Soyhan Bilgeer

12-      Alparslan Diktaş

13-      Leyla Avgın (Kadın)

Girne Milletvekili Adayları:

1-        Serhat Akpınar (K)

2-        Hande Kayasal Çelikden (Kadın)

3-        Redif Nurel

4-        Harun Demir

5-        Cemre Sezener (K)

6-        Orsel Neşe

7-        Enver Hoca

8-        Aslı Babayiğit (Kadın)

9-        Arif Uzunali

10-      Atilla Deva

11-      Nazım Arslan

İskele Milletvekili Adayları:

1-        Mine Emiroğlu (Kadın) (K)

2-        Maşallah Cihangir

3-        Hür Alevkayalı

4-        Musa Nurçin

5-        Çağla Eroğlu (Kadın)

Güzelyurt Milletvekili Adayları:

1-        Rahme Öğütveren (Kadın) (K)

2-        Erkan Kaya

3-        Eliz Fellahoğlu (Kadın)

Lefke Milletvekili Adayları:

1-        Gürsel Bağlaş

2-        Hüseyin Turaç

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