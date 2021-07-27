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DP Başkan Yardımcısı Tunalı: Asgari ücretin 6 bin TL olması gerek!

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.
DP Başkan Yardımcısı Tunalı: Asgari ücretin 6 bin TL olması gerek!

Hayat pahalılığının günden güne vatandaşı zora soktuğuna ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğuna vurgu yapan DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı, asgari ücretin 6 bin TL olması gerektiğini söyledi.

“Girdiler ona göre düzenlenir, gerekli adımlar atılır” ifadelerini kullanan Tunalı, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

 

KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 121 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğunu açıklamıştı.

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