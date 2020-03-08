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DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak 

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DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak 
DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak 

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve Londra’da yaşam süren Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere 9 Mart Pazartesi (Yarın) Londra’ya gidiyor. 

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ‘Halkla Buluşma’ etkinliğinde bir araya gelecek olan Ataoğlu, etkin siyasilerle görüşmeler gerçekleştirecek, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere tarafından düzenlenen ‘Birlik ve Beraberlik Balosuna’ katılacak olan Ataoğlu, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla da görüşecek. 

Ataoğlu, 11 Mart Çarşamba akşamı İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı tarafından düzenlenecek olan ‘Halk Buluşma’ etkinliğinde, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde bir araya gelecek. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Ataoğlu, Londra’daki temasları kapsamında İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileriyle de bir araya gelecek. 

13 Mart Cuma akşamı ise, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Balosuna, Ataoğlu onur konuğu olarak katılacak.

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