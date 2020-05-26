DP Başkanı Ataoğlu: Protokolün içeriği önemli

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2 milyar 288 milyon TL’lik İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü Kıbrıs Postası’na değerlendirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü Kıbrıs Postası’na değerlendirdi. Ataoğlu: Umarım, önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda ciddi şekilde oluşacak olan sıkıntıları aşacak formüller üretilmiştir diye düşünüyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2 milyar 288 milyon TL’lik İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nü Kıbrıs Postası’na değerlendirdi.

Ataoğlu, protokolün içeriğinin henüz detaylı olarak bilinmemesi ile birlikte, protokolde önümüzdeki süreç içerisinde karşı karşıya kalınacak ekonomik sıkıntının önünü açacak formüllerin üretilmesini umduğunu kaydetti.

ATAOĞLU: ARŞILIĞINDA REFORM NİTELİĞİNDE NELERİN ALTINA İMZA ATILDI BUNLARA DA BAKMAK LAZIM

Protokolün içeriğinin henüz bilinmediğini kaydeden Ataoğlu, geçmişi de düşünerek ekonomi boyutunda önümüzdeki sürecin nasıl hareketlendirileceğini, bunların ele alınması gerektiğini belirtti.

“Yaşanılan pandemi yüzünden önce sağlık sonra da ekonomi ile ilgili neleri, nasıl çözebiliriz diye hep çağrılarda bulunduk” diyen Ataoğlu, “umarım, önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda ciddi şekilde oluşacak olan sıkıntıları aşacak formüller üretilmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Ataoğlu, “iş insanlarının ayakta kalması ile ilgili hibe programları hayata geçti mi, geçmediyse geçmesi gerekir, kredilendirilme olayında daha uygun olarak iş insanına verilmesi ile ilgili alternatif üretildi mi bunun karşılığında reform niteliğinde nelerin altına imza atıldı bunlara da bakmak lazım” dedi.