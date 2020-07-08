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DP Cumhurbaşkanı adayı arıyor! 2 kişiye teklif yapıldı...

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"Adaylık teklifi götürdüğümüz iki kişiden biri Serdar Denktaş"
DP Cumhurbaşkanı adayı arıyor! 2 kişiye teklif yapıldı...

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu BRT’de yayınlanan 18. Saat programına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

“DP’NİN ADAYI YOK DİYE BUGÜNDEN SONRA OLMAYACAK DEMEK DEĞİL”

Ataoğlu, DP’nin şuana kadar cumhurbaşkanı adayının olmadığını ancak  hiç aday çıkarmayacağı anlamını da taşımadığını ifade etti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Bugüne kadar yok ise bugünden sonra da olmayacak demek değil. DP aday çıkarabilir. Henüz daha müracaat için bir süre vardır. Seçime yönelik aday konusunda iki kişi ile görüşmelerimiz de oldu. Onların da yapacağı kendi iç muhasebeleri sonrasında aday olup olmayacaklarına da karar verecekler.  Görüştüğümüz arkadaşlar arasından birisi aday olursa DP’nin de cumhurbaşkanı adayı olacak ve arkasında durup çalışacağız. Eğer herhangi bir aday göstermezsek daha önce de söylediğim gibi parti üst kurullarının alacağı karar ne ise o karar doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

“ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ ADAYLARIMIZDAN BİRİ DENKTAŞ”

“Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayımız yok diye de oturup kalacak değiliz” diyen Ataoğlu, üzerinde durdukları adaylarından birisinin Serdar Denktaş olduğunu söyledi.

“ALIŞMIŞ OLDUĞUMUZ BOMBALARI HER ZAMAN PATLATAN BİRİSİ”

Fikri Ataoğlu, “Görüştüğümüz iki kişiden biridir sayın Serdar Denktaş. Bu arkadaşlarımız kendi iç muhasebelerini yapıp, ciddi bir şekilde enine boyuna konuyu tartışıp kararlarını verecekler. Olumlu veya olumsuz. Olumlu olursa seviniriz. Parti olarak arkalarında koşmaya hazırız. Konuştuğumuz kişi 30 yıllık siyasi geçmişi olan ve alışmış olduğumuz bombaları her zaman patlatan birisi. Hiç de süpriz olmaz yarın böyle bir karar açıklarsa” diye konuştu.

DP olarak adaylık teklifini Serdar Denktaş’a sunduklarını ve karar aşmasına gelmesini beklediklerini söyleyen Ataoğlu, “ öteki partilerin aşağı yukarı bir adayı var ve o yönde çalışmalarda bulunuyorlar. Biz de adayımız yoktur bugüne kadar oturup kalacağız değil. Onun için her yeri hatta diğer partilerden daha fazla hjer tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Herkesi ziyaret etmeye çalışıyoruz” dedi.

“İKİNCİ ADAYIMIZA ZATEN RAMAK KALA TEKLİF ETTİK”

“O ARKADAŞIMIZIN DA ÖNGÖRÜSÜ DENKTAŞ’IN ADAY ÇIKMASINA YÖNELİKTİR”   

Aday çıkarabilecek daha zamanımız olduğu için iki arkadaşımıza adaylık teklifini sunduk. İki arkadaşımızdan biri eğer aday olmayı kabul ederse biz de dönüp cumhurbaşkanlığıan yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz.Serdar Denktaş’ın dışındaki diğer adaya teklifi geç ettik. Birinci adayımız parti başkanlığını bıraktığı günden itibaren konuşuluyor. Ama ikinci adayımıza zaten ramak kala biz teklif ettik. O arkadaşımızın da zaten öngörüsü sayın Serdar Denktaş’ın aday çıkmasına yöneliktir”….

“DP KİLİT BİR PARTİDİR”

Ataoğlu bir soru üzerine  Serdar Denktaş’ın dışında teklif ettikleri diğer adayın da parti içinde sevdikleri, saydıkları abileri olduğunu dile getirdi.

Şuan adaylık konusunda okların Serdar Denktaş’ın üzerine çevrildiğini vurgulayan Ataoğlu, “Şuan kilit bir parti olduğumuz kesin. Eğer aday çıkarmaz isek ve parti meclisinin alacağı karar ne is ve eğer birisini işaret ederse “evet kilit partidir” Demokrat Parti” dedi.

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