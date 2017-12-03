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DP 'den 15 istifa!

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DP 'den 15 istifa!
Güzelyurt ve Lefke bölgesinde DP’den istifa şoku…Aralarında Türkay Tokel, Enver Öztoprak ve Hasan Öztoprak’ın da bulunduğu 15 kişi DP’den ayrıldı… Türkay Topel’in dışındaki isimlerin Halkın Partisi’na katılacağı öğrenildi…

İstifa açıklaması ve açıklamaya imza atanlar…
‘’Ülkemiz insanına daha iyi hizmet edecek şartların yaratılması adına Demokrat Parti içerisinde yer alarak yürüttüğümüz mücadele ne yazık ki beklenen sonuca ulaşamamıştır. Bu şartlar altında bizler aşağıda isimleri yazılı DP üyeleri olarak bugünden itibaren DP ile herhangi bir bağımızın kalmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.
Türkay Tokel           DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı
Emin Bahçıvan       DP Lefke Disiplin Kurulu Başkanı
Dilek Bahçıvan       üye
Enver Öztoprak      DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı
Hüsniye Öztoprak   Üye
Şerife Hundal          Üye
Seyhan Hundal       Üye
Mustafa Yöney        DP eski Lefke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan Öztoprak DP Üyesi, Tarım ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı
Dr. Gül Öztoprak      Üye
Efem Tabak              Üye
Ali Zehirok                DP Bademliköy Örgüt Başkanı
Tolgay Çevik             DP DP Çamlıköy Örgüt Başkanı
Salih Dalgıç              DP eski  Güzelyurt Disiplin Kurulu Üyesi
Enver Kızılöz            DP Gaziveren Örgüt Başkanı

Kaynak: Nokta Kıbrıs

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