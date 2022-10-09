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DP eski Genel Sekreteri'nden zehir zembelek sözler.. Bakanlık Kullanıldı

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"Bir hafta boyunca Fikri Ataoğlu, bakanlığın tüm bürokratlarını sahaya indirip Serhat Akpınar İçin çalışmalarını emretmiş bakanlığın tüm imkanlarını seferber etmiştir."
DP eski Genel Sekreteri'nden zehir zembelek sözler.. Bakanlık Kullanıldı

İŞTE AÇIKLAMA;

Değerli Demokrat Partililer,
8 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen Demokrat Parti Genel Sekreterlik seçiminde, Genel Başkan Fikri Ataoğlu seçimin demokrasisine gölge düşürmüş, Serhat Akpınar’ın desteklenmesi için PM üyeleri üzerinde ciddi anlamda baskı, şantaj, tehdit gibi bir siyasi parti genel başkanına yakışmayan çok ciddi müdahalelerde bulunmuştur.
Bir hafta boyunca Fikri Ataoğlu, bakanlığın tüm bürokratlarını sahaya indirip Serhat Akpınar İçin çalışmalarını emretmiş bakanlığın tüm imkanlarını seferber etmiştir.
8 Ekim 2022 tarihi Demokrat parti tarihine kara leke olarak yazılmıştır.
Yapılan tüm tehdit ve müdahalelere rağmen, Fikri Ataoğlu = Serhat Akpınar seçimi ancak atatığı kontenjanlar ile alabilmiş, herşeye rağmen sandıktan çıkan sonuçda parti meclisinin şahsıma verdiği ciddi destek açıkca ortaya çıkmıştır.

Asla pes etmek yok, partimiz için memleketimiz için bir daha asla demokrasinin bu şekilde ayaklar altına alınmaması İçin MÜCADELEMİZE devam edeceğiz.
Demokrat Parti Güzelyurt
Demokrat Parti Lefkoşa
Demokrat Parti Lefke
Demokrat Parti Gazimağusa

#8ekim2022demokrasiadınakaralekeunutulmaycak.

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