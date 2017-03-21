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Dp Gazimağusa İlçe Kadın Örgütü’nden yaşlılara ziyaret

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Dp Gazimağusa İlçe Kadın Örgütü’nden yaşlılara ziyaret
Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Kadın Örgütü üyeleri, ‘18-24 Mart Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla ilçedeki huzur ve bakımevlerini ziyaret ederek, yaşlılarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlere DP Gazimağusa İlçe Kadın Örgütü Başkanı Zühal Keskiner başkanlık ederken, üyeler yaşlılara armağanlar takdim etti.

DP Gazimağusa İlçe Kadın Örgütü Başkanı Zühal Keskiner ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde yaşlıları ziyaret ederek onları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yaşlıların ilgiye ihtiyacı olduğunu da belirten Keskiner, bu vesileyle biraraya geldikleri yaşlılarla sohbet imkânı yakalayıp, onları geçmişe götürüp anılarını canlandırmanın gururunu yaşadıklarını da ifade etti.

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