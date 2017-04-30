DP Geleneksel 1 Mayıs Pikniği Boğaz Piknik Alanı’nda yapıldı

Demokrat Parti (DP), “Geleneksel 1 Mayıs Pikniği”, bugün Boğaz Piknik Alanı’nda yapıldı.

DP‘den yapılan açıklamaya göre, partililer piknikte bir araya gelerek, baharın, güneş ve doğanın keyfini çıkararak güzel bir gün geçirdi.

Pikniğe, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, İlçe Başkanları, Örgüt Başkanları ile Kadın Örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.

Burada DP’li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, partinin kuruluşundan itibaren ve geleneksel olarak devam eden ‘1 Mayıs pikniğinde’ hedefin, yoğun geçen çalışma temposu ve yaşam mücadelesinden bir nebze olsun uzaklaşmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına gerçekleştiği vurgusu yapıldı.

DP “Geleneksel 1 Mayıs Pikniği”nin bu yıl 30 Nisan Pazar gününe alınması, partililerin isteği üzerine parti genel merkezi tarafından karara bağlanmıştı.